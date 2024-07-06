Kick Boksu, 2026 Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak alındı - Son Dakika
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Kick Boksu, 2026 Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak alındı

Kick Boksu, 2026 Akdeniz Oyunları\'na gösteri sporu olarak alındı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 'Tam Tanıma' kararı verdiği kick boksu, 2026 Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak aldırmayı başardıklarını, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyalarını kazandırma konusunda iddialı olduklarını söyledi.

06.07.2024 12:18
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) "Tam Tanıma" kararı verdiği kick boksu, 2026 Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak aldırmayı başardıklarını, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyalarını kazandırma konusunda iddialı olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) 2. Başkanı, WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu Başkanı, WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı olan Kayıcı, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası için geldiği Konya'da, AA muhabirine, 23 Ağustos-1 Eylül'de Macaristan'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na ve 2- 10 Kasım'da Yunanistan'daki Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na çok iyi bir milli takımla katılmak istediklerini belirtti.

Kayıcı, bu şampiyonalarda mücadele edecek milli sporcuları Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda seçmeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Hedefimiz mutlak suretle olimpiyatlara girmek"

Türkiye'de aktif lisanslı sporcu sayısı bakımından 4. sırada yer aldıklarını, 2023'ü ise 1091 uluslararası madalyayla tamamladıklarını hatırlatan Kayıcı, 2024'te bu sayıyı geçerek ülkeye en çok madalya kazandıran federasyon olmaya devam etmek isteklerini aktardı.

WAKO'nun olimpiyat oyunlarına girme sürecindeki 4 kişilik komisyon üyelerinden biri olduğunu belirten Kayıcı, "Bu sporun olimpiyatlara girmesi konusunda başlattığımız çalışmayla, Uluslararası Olimpiyat Komitesine kick boksu "Tam Tanıma" kararı aldırdık. 2028 Olimpiyatları için 9 kısa liste programına alınan branşlar arasına girdik ama olmadı. Umudumuzu kesmeden 2032 Olimpiyatları'na girmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim hedefimiz mutlak suretle olimpiyatlara girmek. Bunu başardığımızda Türkiye'ye madalya getirecek branş olduğumuzu söylüyorum." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'nın seçmeleri gelecek yıl

Kick boksu dünyada hak ettiği yere getirmek için çabaladıklarına, bu sporu 2026'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na aldırarak önemli bir başarıya imza attıklarına dikkati çeken Kayıcı, Türkiye'ye kick boksta bu organizasyondaki ilk madalyalarını getirme konusunda iddialı olduklarını vurguladı.

Akdeniz Oyunları'na katılmanın, 2032 Olimpiyatları'na giden yolda çok önemli bir adım olduğunu anlatan Kayıcı, şunları kaydetti:

"WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu Başkanı olarak Türk kick boksunun ve dünya kick boksunun ne kadar ilerlediğinden bahsetmek istiyorum. İtalya'nın Taranto kentinde 2026'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na, kick boksu gösteri sporu olarak aldırdık. Bir sonraki oyunlarda da resmi spor haline geleceğiz. Bu da bizim kick bokstaki dünya genelindeki başarımızı ve ne kadar aktif olduğumuzu gösteriyor. Ben şimdiden Akdeniz Oyunları'na gidecek bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Birçok madalya kazanacağımıza da inanıyorum. 2026 Akdeniz Oyunları'nın seçmelerini gelecek yıl Türkiye'de yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kick Boksu, 2026 Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak alındı - Son Dakika

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