Kilis Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Kilis Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Coşkuyla Kutladı

Kilis Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Coşkuyla Kutladı

Kilis Belediyespor, Araban Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapatırken, 16 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk kupası, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Maç sonrası düzenlenen kutlamalara şehirdeki yetkililer ve taraftarlar katıldı.

04.05.2025 20:26  Güncelleme: 20:29
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Kilis Belediyespor, Araban Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. 16 yıl sonra Kilis'e gelen şampiyonluk kupası, kentte büyük coşkuyla kutlandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Kilis Belediyespor, sezonun son maçında Araban Belediyespor ile Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma sahaya aniden giren bir köpek nedeniyle kısa süreliğine durdu. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sahadan çıkarılırken, bu olayın ardından kaldığı yerden maç devam etti. Kilis Belediyespor sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı. Golleri 23. dakikada Umut Koray Öz, 34. dakikada Eren Demiray, 45+1. dakikada Cabbar Samancı, 64. dakikada Eren Demiray ve 77. dakikada Umut Koray Öz kaydetti.

Maç sonrası statta ve şehir genelinde büyük coşkuyla kutlamalar yapıldı. Taraftarlar konvoylar oluşturdu, Kilis Belediye Başkanı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de konvoya motoruyla katıldı. Müsabakanın ardından Kilis Valisi Tahir Şahin, futbolculara ve yönetime madalyalar takdim edildi.

Tahir Şahin: "Tüm aktörlerimizle birlikte hareket ederek daha da iyisini başaracağız"

Maçın ardından konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ederek, bu başarının Kilis'e hayırlı olmasını diledi. Vali Şahin, "Şehrimize kazandırılan kupanın ilerleyen dönemde daha iyilerine kapı açmasını temenni ediyorum. Artık bir üst ligdeyiz, tüm aktörlerimizle birlikte hareket ederek daha da iyisini başaracağız" dedi.

Mustafa Özer: "Başkanımızdan masörümüze kadar herkes bu kupaya inandı"

Kilis Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise şampiyonlukta herkesin emeği olduğunu belirtti. Özer, "Başkanımızdan masörümüze kadar herkes bu kupaya inandı. Kilis, genç nüfusuyla bir futbol şehri olma yolunda ilerliyor. Bugün Kilisli oyuncularımıza forma şansı verdik. Bu çocuklar doğru eğitilirse büyük takımlarda, milli formayla sahaya çıkabilir" diyerek taraftarlara da teşekkür etti.

Kilis Milletvekili Mustafa Demir de Kilis Valisi Tahir Şahin'e özel teşekkür ederek, "Tüm siyasi temsilcileri ve STK'ları bir araya getirdi. 16 yıl sonra Kilis'e bir kupa geldi. Bu gurur hepimizin" diye konuştu.

Arif Keleş: "Valimizden, belediye başkanımıza kadar herkes yanımızdaydı"

Kilis Belediyespor Başkanı Arif Keleş ise elde edilen başarının arkasında büyük bir birlik ve dayanışma olduğunu vurguladı. Keleş, "Valimizden Belediye Başkanımıza kadar herkes yanımızdaydı. Bu destek bize güç verdi. Kimse bizi yalnız bırakmadı" şeklinde konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise kutlamalara özel olarak Ankara'dan döndüğünü belirterek, "Bu başarı tüm Kilis'indir. Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlamalara herkesi ailesiyle birlikte bekliyoruz. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kilis Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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