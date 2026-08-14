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Kilis'ten Ragbi Başarısı

Kilis\'ten Ragbi Başarısı
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Kilis Atatürk Ortaokulu ragbi takımı, Türkiye ikinciliği elde ederek şampiyonluk hedefliyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu öğrencileri, yaklaşık 2 yıl önce başladıkları ragbide önemli bir başarıya imza attı. 72 takımın mücadele ettiği Tag Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan öğrenciler, şampiyonluk ve milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, öğrencileriyle yaklaşık 2 yıldır büyük bir özveriyle ragbi çalışmaları yaptıklarını belirtti. Çelik, 2025 yılında yıldız erkek takımının Türkiye beşincisi olduğunu, 2026 yılında ise Tag Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde ettiklerini söyledi. Elde edilen derecenin Kilis adına bir ilk olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye şampiyonu olup milli takıma sporcu göndereceğimize inanıyoruz" dedi. Öğrencilerin ragbiye ilk başladıklarında uyum sağlamakta zorlandığını anlatan Çelik, zamanla sporu severek yaptıklarını ve önemli bir takım ruhu oluşturduklarını dile getirdi. Çelik, öğrencilerinin elde ettiği başarının kendileri açısından gurur verici olduğunu kaydetti.

"Ragbi sadece fiziksel güç değil"

Takımda yer alan öğrenciler ise ragbinin yalnızca fiziksel güce dayalı bir spor olmadığını, strateji ve zekanın da önemli olduğunu ifade etti. Bölge birinciliği ve Türkiye ikinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşayan genç sporcular, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, milli takım forması giymek istediklerini söyledi.

Kilis Atatürk Ortaokulu'nun genç ragbi sporcuları, Türkiye ikinciliğinin ardından gözünü Türkiye şampiyonluğuna ve milli takıma çevirdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kilis'ten Ragbi Başarısı - Son Dakika

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