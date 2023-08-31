Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı

Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales\'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 31.08.2023 15:29

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar, oğlunu desteklemek amacıyla başladığı kilisedeki açlık grevinde fenalaştı. Fenalaşan anne hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı

Kilisede açlık grevinde olan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı LuisRubiales'in annesibaşladıktan sonra hastaneye Ángeles Béjar kaldırıldı.

Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı

Ángeles Béjar, kadın futbolcuyu zorla öptüğü için tepki alan ve FİFA tarafından uluslararası müsabakalardan men cezası alan oğlunu desteklemek için bu hafta başlarında açlık grevine başladı. Bir Ángeles , " sersemlemiş" hale geldikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Ángeles Béjar, Pazartesi günü, oğlu FIFA tarafından Dünya Kupası oyuncusu Jennifer Hermoso'yu zorla öptüğü için men cezası aldıktan sonra oğlunun haksızlığa uğradığını bu haksızlık ortadan kalkıncaya kadar Motril'deki memleketi Divina Pastora kilisesine kitleyerek açlık grevine devam edeceğini söyledi.

Béjar'ın Çarşamba günü hastaneye kaldırıldığını söyleyen Antonio isimli rahip şunları söyledi;

"Size söylemem gerekiyor ki, bir kriz geçirdi, kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırılması gerekiyordu"

"Bu yüzden artık burada değil, hastaneye gitmek zorunda kaldı çünkü kadın zaten yorgundu ve zaten birçok sağlık sorunu vardı, hatta bazı anemi sorunları vardı, bu yüzden gitmek zorunda kaldı."

Béjar "sıkıntılı ve sersemlemiş" hissetti ve kalp atışlarında düzensizlikler olduğunu şikayet etti.'

Rahip ayrıcaRubiales annesi ile iletişimde olduğunu,aile fertlerinin kendi aralarında yaptıkları görüşme sonrası fenalaşan annelerinin hastaneye kaldırılmasının uygun olduğuna karar verdiklerini söyledi.

arasında yaptıkları

Rubiales'in annesinin bir arkadaşı daha önce CNN Portugal'a, yakın zamanda "sağlıksız" olduğunu, ancak açlık grevine muhtemelen "sonuna kadar dayanacağını" düşündüğünü söyledi.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Spor Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilisede açlık grevi yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi Ángeles Béjar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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