Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı - Son Dakika
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Spor

Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı

Kim Kardashian Lionel Messi\'yi paylaşmaya doyamadı

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.

27.02.2024 17:38
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. 1-1 biten maçı, bir asistle tamamladı. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. O isimlerden biri de Kim Kardashian'dı.

Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süper yıldız Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve şu notu düştü: "Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!"

Kim Kardashian Messi'yi paylaşmaya doyamadı: Bir rüyayı yaşıyor
Kim Kardashian Messi'yi paylaşmaya doyamadı: Bir rüyayı yaşıyor

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Son Dakika Spor Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: Süper olmuş ya tüm dertlerimiz bitti desenize 11 0 Yanıtla
  • cuma akar: Habere bak ?? 1 0 Yanıtla
  • sait turk: Dünyada ne dertler varmış yahu tek derdiniz bu başla yerde başkalarının evlatlarıda ölüm kalım savaşı veriyor 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı - Son Dakika
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