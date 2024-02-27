Kim Kardashian Lionel Messi\'yi paylaşmaya doyamadı

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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. 1-1 biten maçı, bir asistle tamamladı. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. O isimlerden biri de Kim Kardashian'dı.

Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süper yıldız Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve şu notu düştü: "Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!"