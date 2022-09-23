Kırıkkale gündem haberi... SPOR Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
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Kırıkkale gündem haberi... SPOR Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladı

23.09.2022 20:54

Edinilen Kırıkkale haberine göre SPOR Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladıBurak CAN / KIRIKKALE, (DHA)- Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale'de yapıldı.

SPOR Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale'de yapıldı. Şampiyonanın gençler kategorisinde düzenlenen ilk yarışına 13 ilden, 21 kulüp ve 50 sporcu katıldı. Yarışın startını Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön verdi. İlk günün diğer yarışlarında U17 erkek kategorisi ve U15 erkek kategorisinde sporcular mücadele etti. 3 gün sürecek yarışlarda toplam 420 bisikletçi mücadele edecek. Ayrıca, yarışın ilk gününde 330 polis, 235 jandarma personeli de görev aldı.

İLK GÜN YARIŞLARI SONA ERDİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kırıkkale'de başlayan '7'nci Etap Puanlı Yol Yarışlarında' ilk gün yarışları sona erdi. Birbirinden çekişmeli geçen yol yarışlarında, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların ilk gününde 96 kilometre Gençler kategorisinde 1'inci Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, 2'nci Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Emre Yuca, 3'üncü Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Said Mustafa Erdemli olurken, 75 kilometre U17 erkek kategorisinde 1'inci Ankara Kıbrıs Bisikletspor Kulübü Derneği sporcusu Emre Kaplan, 2'nci Atak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği sporcusu Haktan Ramazan Sayan, 3'üncü Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği sporcusu Tunahan Çetin oldu. 58 kilometre U15 erkek kategorisinde 1'inci Taşkentspor Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nejdet Günaydın, 2'nci Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Göktürk Yüzerler, 3'üncü ise Ankara Kıbrıs Bisikletspor Kulübü Derneği sporcusu Ege Erülkü oldu.

KIRIKKALE VALİSİ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU: TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN GENİŞ KATILIMLI BİSİKLET YARIŞMASI

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bir süre önce de ilimizde 'Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' yapılmıştı. Bunlar ilimizin önemli antrenmanları önümüzdeki yıl inşallah başta Bisiklet Federasyonumuzun düzenleyeceği olmak üzere uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bugün, yarın ve pazar günü olmak üzere ilimizde 9 etap tertip edildi. Aldığım bilgilere göre de Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda en geniş katılımlı bisiklet yarışması ilimizde gerçekleştiriliyor. 33 ilden 430'un üzerinde sporcu ve 70 kulüp katılıyor. Bu yarışmayla birlikte bizde ilimizin tanıtımını Türkiye'ye ve insanlara yapma fırsatı elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışlar yarın 96 kilometre Master erkekler, 75 kilometre Genç U17 bayanlar ve 58 kilometre U15 bayanlar yarışlarıyla devam edecek.

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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda ilk gün etapları tamamlandı Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda ilk gün etapları tamamlandı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Kırıkkale, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale gündem haberi... SPOR Bisiklet puanlı yol yarışları, Kırıkkale'de başladı - Son Dakika

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