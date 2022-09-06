Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı

06.09.2022 12:46
Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı

Kırklareli'nde çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı.

Kırklareli'nde çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından, çim hokeyi sahasında düzenlenen müsabakalarda ilk olarak Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü ile Kartepe Kubilay Okul Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. n15 takımın mücadele edeceği müsabakalar, 3 gün sürecek.

Çeyrek final ve final müsabakaları 8 Eylül Perşembe günü gruplardan yükselen takımlar arasında oynanacak.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, çim hokeyi U16 2.lig Play-Off maçlarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Takımlara başarılar dileyen Babuşçu, müsabakaların centilmenlik içinde geçmesini temenni etti.

YORUMLAR
500
Meral Akşener: Ak Parti Sayesinde Topraklarımız Bir Göçmen Deposuna Dönüştü Meral Akşener: Ak Parti Sayesinde Topraklarımız Bir Göçmen Deposuna Dönüştü İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı
Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement