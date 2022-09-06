Türkiye Hokey Federasyonu tarafından, çim hokeyi sahasında düzenlenen müsabakalarda ilk olarak Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü ile Kartepe Kubilay Okul Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. n15 takımın mücadele edeceği müsabakalar, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı - Son Dakika

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