Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Lüleburgaz Motosiklet ve Bisiklet Derneği tarafından 2 kategoride düzenlenen yarışların 56 kilometrelik ilk etabı, Lüleburgaz Bisiklet Akademisi önünden başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kırklareli'nde 'Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı' düzenleniyor - Son Dakika

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