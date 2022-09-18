Kırklareli'nde "Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı" düzenleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı" düzenleniyor

18.09.2022 13:48

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı gerçekleştiriliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı gerçekleştiriliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Lüleburgaz Motosiklet ve Bisiklet Derneği tarafından 2 kategoride düzenlenen yarışların 56 kilometrelik ilk etabı, Lüleburgaz Bisiklet Akademisi önünden başladı.

İlk etapta Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan yaklaşık 70 sporcu, Babaeski ilçesine hareket etti. Sporcular zaman zaman yokuşlarda zorlandı. Bisikletleri arıza yapan sporculardan bazıları yarışı tamamlayamadı.

Vatandaşlar yol kenarından yarışı izledi. Etkinlik nedeniyle Kırklareli-Lüleburgaz yolunda ulaşım zaman zaman aksadı.

Yarışlarda polis, jandarma ve zabıta ekiplerinden oluşan 200 personel görev aldı.

Dereceye giren sporculara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından madalya ile çeşitli hediyeler verildi.

Toplam 97 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun ikinci etabı da bugün gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırklareli'nde 'Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı' düzenleniyor - Son Dakika

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