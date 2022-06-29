Edirne 'de bu yıl 661.'si gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton yağ kullanılacak - Son Dakika

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