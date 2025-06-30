Kırkpınar Öncesi Çalı Yağlı Güreşleri Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kırkpınar Öncesi Çalı Yağlı Güreşleri Heyecanı

30.06.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63. Çalı Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivan boy gösterdi, Kırkpınar öncesi son prova gerçekleşti.

Bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son provası ve 800'den fazla pehlivanın boy gösterdiği 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri, üçüncü sezonu yapılan Yağlı Güreş Ligi'nin bir etabı olma yolunda ilerliyor.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde 63 yıldır düzenlenen tarihi yağlı güreşler, her yıl daha heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen tarihi yağlı güreşler, 4-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kırkpınar'ın da son provası oldu. Pehlivanlar, tarihi organizasyonda, rakiplerini tartma ve kendi performansını görme fırsatı buldu.

Çalı Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Hakan Söğünmez, AA muhabirine, Nilüfer Belediyesi himayesinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenledikleri müsabakalar için 800'den fazla pehlivanı er meydanına getirdiklerini söyledi.

Meydanda 42 başpehlivanın kol bağladığını vurgulayan Söğünmez, yaz aylarında düzenlenen yağlı güreşler için, Çalı'nın bulunduğu konum nedeniyle serinlik kattığını belirterek, "Burasının lokasyonunun bir vadi, bir kanyon şeklinde olması bizim için bir avantaj. Şehir merkezine göre burada hava sıcakları 15 derece daha düşük. Pehlivanlar da serin havayı daha çok seviyor, daha konforlu bir güreş imkanı sunuyor bu onlara." dedi.

"Çalı Güreşlerini lig güreşlerine geçirmek istiyoruz."

Söğünmez, önümüzdeki hafta 4-6 Temmuz tarihlerinde 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu güreşlerde Kırkpınar öncesi pehlivanlar birbirlerini son kez tartıyorlar, son idmanlarına çıkıyorlar. Lig güreşlerinden gelen 40 pehlivan bu sene Kırkpınar'da kol bağlayacak. Tabii bunun dışında olağanüstü güreş yapılan lig güreşlerinin 7 etabı var. Nilüfer ve Büyükşehir Belediyelerimizle görüşmelerimizde, onların destekleriyle inşallah önümüzdeki yıl inşallah Çalı Güreşleri'ni, lig güreşlerine geçirmek istiyoruz.

Lig güreşlerinde algoritma çalışıyor, bu algoritma neticesinde pehlivanlar Kırkpınar'a katılabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm lig güreşlerine katılmaya çalışıyorlar. Seyirci güreşte aksiyon istiyor, sporun içinde aksiyon varsa daha yoğun takip ediyor. Güreş son 5 yılda seyir noktasında iyiye gidiyor, şu anda 5 milyondan fazla yağlı güreş seyircimiz var."

Söğünmez, Türkiye Geleneksel Sporlar Birliği Federasyonunun kurulduğunu ve içerisinde en büyük oluşumu yağlı güreşlerin sağladığını savunarak, şunları dile getirdi:

"Bu sene yağlı güreş federasyonumuz lig güreşlerine çok ciddi destekler verdi. Eskiden bizim sporcularımız biraz daha diğer spor dallarına göre öksüz kalıyorlardı. Lig güreşleri açılımından sonra sporcularımızın hem hayat konforu hem de bu camiaya bakış açısı değişti. İnanılmaz bir talep var şu anda. Biz bu akımın Türkiye'de daha çok genişleyerek, tüm lokal güreşlerin lig güreşine döneceği yönünde bir izlenim elde ediyoruz. Federasyon başkanımızla da gerekli çalıştaylarda gerekli mecralarda kendileriyle görüşüyoruz. Yağlı güreşin önemli olduğunu, Türk kimliğine yakıştığını, Türk kimliğinin genetiğinden çıkan bir spor olduğunu, er meydanlarının doğal çayırlar olduğunu, kimliğimizi tam olarak temsil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün er meydanlarının sınırlarını zorlayarak yurt dışına artık çıktık. Sınırları zorladık, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Almanya'da güreş tertip ediyoruz."

Yaklaşık 800 pehlivan kispet bağlayıp er meydanına çıkarken, kura çekimlerinin ardından baş, baş altı, deste ve tozkoparan gibi 14 farklı boyda, kol bağlandı. Organizasyona Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanların yer aldığı 42 başpehlivan katıldı.

Müsabakalar sonunda finalde Yalçın Üncül'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivanlığa uzandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güreş Ligi, Kırkpınar, Kültür, Yaşam, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Öncesi Çalı Yağlı Güreşleri Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 13:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar Öncesi Çalı Yağlı Güreşleri Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.