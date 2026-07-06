Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yeni Stadyuma Taşınıyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi'nde son kez yapıldığını belirterek, tarihi alanın aslına döndürüleceğini ve gelecek yılki güreşlerin saray dışına inşa edilecek yeni stadyumda gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne değindi. Kırkpınar'ın en prestijli noktası olan başpehlivanlık müsabakalarının bu yıl büyük bir heyecana sahne olduğunu söyleyen Aksal, "665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dün başpehlivanlık final güreşiyle en önemli bölümü tamamlandı. Kırkpınar'ın en önemli müsabakası başpehlivanlık güreşidir. Bu nedenle buradan başpehlivanımızı da gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten kıyasıya geçen, heyecan dolu bir final müsabakası izledik. Katılım da son derece yoğundu. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Edirne Valiliğimize, ev sahibi olarak Edirne Belediyemize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Böylesine büyük organizasyonlarda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Bir taraftan çok ciddi övgüler görüyoruz, diğer taraftan eleştiriler de oluyor. Bunların hepsini dikkatle değerlendiriyoruz. İnşallah bu yıl yaşanan eksiklikleri de gidererek Kırkpınar'ı her yıl daha ileriye taşıyacağız" dedi.

TARİHİ ALANDA SON GÜREŞ VE YENİ STAT

Sarayiçi Er Meydanı'nın mevcut haliyle son kez bir organizasyona ev sahipliği yaptığını açıklayan Aksal, "Bu yıl aynı zamanda mevcut Sarayiçi Er Meydanı'nda son kez Kırkpınar gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıl, yıllardır Edirne'nin konuştuğu yeni er meydanında, yeni Kırkpınar Stadı'nda 666'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza artık başlıyoruz. Bildiğiniz gibi mevcut Kırkpınar alanı Saray-ı Cedid-i Amire'nin hasbahçesi içerisinde bulunuyor. Biz bu alanı tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Güreş alanını da hemen çok yakınına, sarayın dışına taşıyoruz. Çok uzak bir noktaya değil, yine hemen yanı başına, sarayın tarihi dokusuna uygun yeni bir stat inşa edeceğiz. Hedefimiz bunu gelecek yılki Kırkpınar'a yetiştirmek" diye konuştu.

'SADECE KIRKPINAR DEĞİL YILIN HER GÜNÜ YAŞAYAN TESİS'

İnşa edilecek yeni stadyumun modern mimarisine ve çok amaçlı kullanım senaryolarına değinen Aksal, "Buradan Edirneli hemşehrilerimize de bu müjdeyi vermek istiyorum. İnşallah çok güzel, modern ve fonksiyonel bir stat kazandıracağız. Mevcut alan yılın çok kısa bir döneminde kullanılıyor. Yeni yapacağımız stat ise sadece Kırkpınar zamanı değil, yılın 365 günü, haftanın 7 günü, günün 24 saati gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir tesis olacak. Aynı zamanda Edirne'de gerçekleştirilecek birçok sportif, kültürel ve sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

EDİRNE SARAYI'NIN İHYASI VE 2027 AÇILIŞ HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı projesine dikkat çeken Aksal, "Yıllardır Edirne'ye gelen ziyaretçiler, 'Yaklaşık bir asır Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin sarayı nerede?' diye soruyorlardı. İşte şimdi Edirne Sarayı'nı Milli Saraylar Başkanlığımız eliyle yeniden ihya ediyoruz. Dün ben de çalışmaları yerinde ziyaret ettim. İnşallah Milli Saraylar Başkanımız Sayın Yasin Söyler'in koordinasyonunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Edirne Sarayı'nın açılışını 2027 yılının ekim ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

'YENİ ER MEYDANI SARAYIN YANINA YAPILACAK'

Edirne Sarayı'nın büyüklüğü ve mimari ihtişamı hakkında veriler paylaşan Aksal, alanı İstanbul'daki Topkapı Sarayı ile kıyaslayarak, "Yapılar büyük ölçüde tamamlandı. Cihannüma Kasrı, kabul salonları ve diğer birçok bölüm önemli ölçüde bitmiş durumda. Ancak önümüzde çok kapsamlı bir peyzaj çalışması bulunuyor. Edirne Sarayı, alan olarak İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak. Özellikle hasbahçesiyle çok farklı bir özelliğe sahip olacak. Türkiye'de gerçek anlamda hasbahçesi bulunan tek saray olacak. Geçmişte Osmanlı saraylarında kullanılan laleler, sümbüller ve güller Edirne'de yetiştiriliyor, buradan diğer saraylara gönderiliyordu. İnşallah Edirne Sarayı tamamlandığında bu tarihi gelenek yeniden hayat bulacak. Yeni Kırkpınar Stadı'nı hemen sarayın dışına, setin diğer tarafına inşa edeceğiz. Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Mevcut güreş alanını buradan kaldırıp yeni yerine taşıyacağız ve inşallah gelecek yıl 666'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yeni stadımızda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.