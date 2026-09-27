Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un PFDK'dan 1-3 maç arasında ceza alması bekleniyor. Okan Buruk, 3 maç ceza alması durumunda Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.
Süper Lig devi Galatasaray'da gözler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) teknik direktör Okan Buruk hakkında vereceği karara kilitlendi.
1 İLA 3 MAÇ ARASINDA CEZA BEKLENİYOR
Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrasında "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen deneyimli çalıştırıcının 1 ila 3 maç arası ceza alması bekleniyor.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLMAYABİLİR
Okan Buruk’un cezasının 3 maç olarak belirlenmesi durumunda, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde saha kenarında yer alamayacak.
KULÜBEDE İRFAN SARALOĞLU GÖREV YAPACAK
Okan Buruk'un cezalı olacağı müsabakada sarı-kırmızılı ekibin yönetimini yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu üstlenecek. Saraloğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçta da cezalı olan Buruk'un yerine takımı saha kenarından yönetmişti.
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