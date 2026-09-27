Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

Süper Lig devi Galatasaray'da gözler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) teknik direktör Okan Buruk hakkında vereceği karara kilitlendi.

1 İLA 3 MAÇ ARASINDA CEZA BEKLENİYOR

Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrasında "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen deneyimli çalıştırıcının 1 ila 3 maç arası ceza alması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLMAYABİLİR

Okan Buruk’un cezasının 3 maç olarak belirlenmesi durumunda, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde saha kenarında yer alamayacak.

KULÜBEDE İRFAN SARALOĞLU GÖREV YAPACAK

Okan Buruk'un cezalı olacağı müsabakada sarı-kırmızılı ekibin yönetimini yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu üstlenecek. Saraloğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçta da cezalı olan Buruk'un yerine takımı saha kenarından yönetmişti.