Kırmızı Duvar'dan Şike İddiası - Son Dakika
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Kırmızı Duvar'dan Şike İddiası

Kırmızı Duvar\'dan Şike İddiası
22.05.2025 15:01
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Sivasspor'un taraftar grubu, Gaziantep FK-Alanyaspor maçında şike iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Sivasspor'un taraftar grubu Kırmızı Duvar, Gaziantep FK-Alanyaspor maçında şike yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor'a mağlup olan Sivasspor'un küme düşmesi kesinleşti. Yıllar sonra Süper Lig'e veda edecek olan kırmızı-beyazlılar büyük bir üzüntü yaşarken ilginç bir gelişme yaşandı.

Kırmızı Duvar Taraftar Grubu, Gaziantep FK - Alanyaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Konuyla ilgili Kırmızı-Duvar Taraftar Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09.05.2025 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK - Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin ciddi şüpheler ve kamu vicdanını rahatsız eden gelişmeler tarafımızca dikkatle incelenmiştir. Gaziantep FK'nin yediği gol başta olmak üzere, maçta sergilenen olağandışı performanslar söz konusu müsabakanın sportif rekabet ilkelerine aykırı şekilde sonuçlandığına dair güçlü bir kanaat oluşturmuştur. Kırmızı Duvar Taraftar Grubu olarak, kulübümüzün ve Türk futbolunun adaletli, şeffaf ve dürüst bir zeminde ilerlemesi gerektiğine olan inancımızla; ilgili maç hakkında şike şüphesi nedeniyle yasal süreç başlatmış bulunmaktayız. Müsabakaya dair elimizdeki bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi başvuruda bulunarak şike iddiası hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Sivasspor taraftarının sesi olarak, kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacak, adalet için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - SİVAS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep FK, Sivasspor, Politika, Futbol, sivas, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı Duvar'dan Şike İddiası - Son Dakika

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