Kış Olimpiyatları'nda oynanan curling karşılaşması büyük tartışmaya sahne oldu. İsveç Milli Takımı, Kanada'yı hile yapmakla suçladı.
İddiaya göre Kanada'nın atışı sonrası taşla temas anında elle müdahale gerçekleşti. İsveçli sporcular pozisyonun ardından hakemlere yoğun şekilde itiraz etti.
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası söz konusu pozisyonda elle temas olduğu görüldüğü öne sürüldü. Ancak hakemler atışı geçerli saydı ve kararı değiştirmedi.
Hakemlerin pozisyonu görmesine rağmen müdahaleyi ihlal olarak değerlendirmemesi, sosyal medyada şike iddialarını beraberinde getirdi. Karar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Organizatörlerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Spor › Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)