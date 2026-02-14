Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kış Olimpiyatları\'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
14.02.2026 17:48  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kış Olimpiyatları\'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
Haber Videosu

Kış Olimpiyatları'nda oynanan bir curling maçında İsveç Milli Takımı, Kanada'yı hile yapmakla suçladı. İddialara göre, Kanada'nın bir atışı sonrası taşla elle müdahale edildi. İsveçli sporcuların itirazlarına rağmen hakemler atışı geçerli saydı. Bu durum, şike iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Kış Olimpiyatları'nda oynanan curling karşılaşması büyük tartışmaya sahne oldu. İsveç Milli Takımı, Kanada'yı hile yapmakla suçladı.

"ELLE MÜDAHALE" İDDİASI

İddiaya göre Kanada'nın atışı sonrası taşla temas anında elle müdahale gerçekleşti. İsveçli sporcular pozisyonun ardından hakemlere yoğun şekilde itiraz etti.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası söz konusu pozisyonda elle temas olduğu görüldüğü öne sürüldü. Ancak hakemler atışı geçerli saydı ve kararı değiştirmedi.

ŞİKE TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Hakemlerin pozisyonu görmesine rağmen müdahaleyi ihlal olarak değerlendirmemesi, sosyal medyada şike iddialarını beraberinde getirdi. Karar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Organizatörlerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kış Olimpiyatları, Kanada, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Caner atalay Caner atalay:
    şike denince akla tamam şimdi buldum fener fener fener. 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Fenerbahçe’den sermaye artırımı açıklaması Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:35:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.