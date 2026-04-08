Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89

08.04.2026 18:54
Lübnan'a son zamanların en büyük saldırısını düzenleyen İsrail'in vahşetiyle ilgili açıklama geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BÜYÜK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Lübnan'da yaşanan çok tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail saldırıları başkentimiz Beyrut ve Dahiye ile Bekaa, Cebel Lübnan ve güney bölgelerinde masum sivilleri hedef aldı." dedi.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 722 KİŞİ YARALANDI

Nasreddin, İsrail'in eş zamanlı saldırılarında hastaneler, ambulanslar ve acil yardım merkezlerinin de hedef alındığını belirterek, ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 722 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in saldırılarının boyutu ve şiddetinin büyüklüğü karşısında sağlık sistemindeki ihtiyaçların artış gösterdiğine vurgu yapan Nasreddin, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan sağlık sistemine acil uluslararası insani yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası ortaklarımızla ve dost ülkelerle; acil tıbbi malzeme, cerrahi ekipman ve ilaç desteği için sürekli temas halindeyiz."

İSRAİL: İRAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Zamir, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

HÜRMÜZ, YENİDEN KAPATILDI

İran, İsrail’in Lübnan'da ateşkesi bozmasını gerekçe göstererek stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu.

    Yorumlar (1)

  • 123456 123456:
    Daha geçen gün ordu sıralamasında Lübnan da vardı. Nasıl oluyor bu? İsrail vuruyor madem Lübnan'ın ordusu var onlar neden karşılık vermiyor? Filistin'de farkı yok bu ülkenin. Ordu diye sadece hizbullamı varmış bunlarda anlamadımki. 14 1 Yanıtla
