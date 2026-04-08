Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil

Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
08.04.2026 17:52
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilk yorum geldi. Trump, "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Trump, dün gece varılan ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil olmadığını iddia etti.

TRUMP: LÜBNAN ATEŞKES ANLAŞMASINA DAHİL DEĞİL

Trump, saldırıların temel gerekçesi olarak Hizbullah’ı işaret etti. Trump, "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI, "LÜBNAN DA DAHİL" DEMİŞTİ

Trump, ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını iddia etse de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün bambaşka bir açıklama yapmıştı. Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" demişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmaların başlamasından bu yana Hizbullah'a karşı en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiğini, 10 dakika içinde 100 noktanın hedef alındığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
