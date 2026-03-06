Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan dünyaca ünlü kayakçı Eileen Gu, bu kez spor başarılarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. ABD doğumlu Çinli sporcu, yalnızca davetle girilebilen ve ünlüler ile milyarderlerin kullandığı bir flört uygulamasında görülmesiyle dikkat çekti.

ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI UYGULAMADA ORTAYA ÇIKTI

Normal kullanıcıların davetsiz katılamadığı ve genellikle ünlüler, sporcular ile iş dünyasının zengin isimlerinin tercih ettiği özel bir ilişki uygulamasında Eileen Gu'ya ait olduğu belirtilen profil ortaya çıktı. 22 yaşındaki sporcuya ait olduğu iddia edilen profil kısa sürede ilgi çekti.

Profilde Gu hakkında yaş, boy, konuştuğu diller, eğitim ve kariyer bilgileri gibi detaylar yer aldı.

Özellikleri:

Yaş: 22

Boy: 175 cm

Etnik Köken: Asyalı

Konum: Çin

Konuşabildiği diller: İngilizce, Mandarin (akıcı)

Vatandaşlık: Çin

Meslek: Model & Sporcu

Net servet: 50.000.000 dolar

Eğitim: Stanford Üniversitesi

Başarılar: 6 Olimpiyat madalyası

Eski erkek arkadaşı: Kripto para milyarderi (CZ)

Kişilik tipi: Dışa dönük

Sporlar: Koşu, kayak

Hobiler: Kediler, piyano vb.

İlgi Alanları: Felsefe, kuantum fiziği, günIük tutma

Burç: Başak

HEM SPORDA HEM AKADEMİDE DİKKAT ÇEKİYOR

ABD'de doğup Çin adına yarışan Eileen Gu, sadece spor alanındaki başarılarıyla değil akademik kariyeriyle de öne çıkıyor. Stanford Üniversitesi'nde kuantum fiziği eğitimi alan Gu, aynı zamanda dünyanın önde gelen lüks markalarının yüzlerinden biri olarak moda dünyasında da önemli bir yere sahip.

OLİMPİYATLARIN "KAR PRENSESİ"

2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan genç sporcu, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. "Kar Prensesi" lakabıyla anılan Gu, Forbes verilerine göre yıllık yaklaşık 23 milyon dolar gelir elde ederek dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösteriliyor.