Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti - Son Dakika
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Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti

01.07.2022 10:54
Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde kispetini kaybeden Minik - 1 boyda mücadele eden Tuğrul Kürdemir, kot pantolon ile rakibi karşısında mücadele etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde kispetini kaybeden Minik - 1 boyda mücadele eden Tuğrul Kürdemir, kot pantolon ile rakibi karşısında mücadele etti.

Kırkpınar öncesi Balıkesir'de son antrenmanına çıkan Tuğrul Kürdemir burada kispetini kaybetti.

Balıkesirli sporcu, kispeti olmamasına rağmen kot pantolonunu ters çevirerek giydi bu şekilde Er Meydanı'nda güreş tutmak istediğini ifade etti.

Tuğrul Kürdemir, rakibi Muhammed Kerem Yıldırım ile yaptığı yaklaşık 10 dakikalık müsabaka sonunda yenildi.

Genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp yerinde kispetini kaybettiğini söyledi.

Pantolonla da olsa Er Meydanı'na çıktığını anlatan Tuğrul, rakibine yenildiği için üzgün olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kispetini kaybeden minik güreşçi kot pantolon ile güreşti - Son Dakika
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