KKTC Başbakanı Üstel: "Dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz" - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: "Dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz"

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KKTC Başbakanı Üstel: "Dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs Türk gençlerine yönelik spor ambargolarına tepki göstererek, "Avrupa, dünya ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz!" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türk gençlerine yönelik spor ambargolarına tepki göstererek, "Avrupa, dünya ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yok sayamaz!" dedi.

KKTC Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün KKTC'de düzenlenen Dostluk Kupası'na katılmasının, Kıbrıs Türk halkına yönelik engellemelere karşı önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirtti. Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Üstel, Türkiye'nin dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un genç futbolcularını KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının 1950'li yıllardan 1974'e kadar sürdürdüğü varoluş mücadelesinde sporun önemli bir yere sahip olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin bu süreçte Kıbrıs Türk halkına her alanda destek verdiğini vurguladı.

"Özgürlüğümüze kavuştuk ama yine Güney Rum kesiminin spora uyguladığı ambargolarla karşı karşıya kaldık"

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Üstel, "Özgürlüğümüze kavuştuk ama yine Güney Rum kesiminin spora uyguladığı ambargolarla karşı karşıya kaldık" dedi.

Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası organizasyonlara katılabilmek için yıllardır çeşitli engellerle mücadele ettiğini ifade eden Üstel, spor federasyonlarının ve gençlerin bireysel girişimlerle uluslararası müsabakalarda yer almaya çalıştıklarını kaydetti. Üstel, Kıbrıs Türk sporcularının Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımları bünyesinde uluslararası müsabakalara katılarak Kıbrıs Türk halkının heyecanını ve coşkusunu dünyaya taşıdığını belirtti.

"Kıbrıs Türkü'nün yanında ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti var"

GKRY'nin girişimleri sonucunda Barcelona futbol akademisinin KKTC'de gerçekleştirmesi planlanan organizasyonun yapılamamasına değinen Üstel, yaşanan gelişmenin Kıbrıs Türk çocuklarını mağdur ettiğini söyledi. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temas kurduklarını belirten Üstel, Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün desteğiyle organizasyonun hayata geçirildiğini anlattı. Başbakan Üstel, "Avrupa, dünya ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yok sayamaz" sözlerini yineleyerek, "Kıbrıs Türkü'nün yanında ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

"Bugün o tarihi günlerden birini yaşıyoruz"

Dört büyük kulübün KKTC'ye gelmesini tarihi bir dayanışma olarak değerlendiren Üstel, "Bugün o tarihi günlerden birini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dört büyük kulübünün yöneticileri, teknik heyetleri ve genç futbolcularının KKTC'deki çocuklarla bir araya geldiğini belirten Üstel, Girne, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke'den gelen çocukların organizasyonda buluştuğunu söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk gençlerinin spor yoluyla dünyayla buluşmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sağlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine teşekkür eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Üstel, konuşmasını "Teşekkürler Türkiye!" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiÜnal ÜstelKıbrısDünyaSporSon Dakika

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