Klasik arabalar Ankara'da buluştu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen City Ralli Ankara, klasik araba tutkunlarını bir araya getirdi.

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünün Çankaya'da bulunan alanında Riders Brothers Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe birbirinden renkli ve farklı birçok modelin bulunduğu 40 klasik otomobil katıldı.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili ve Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hadi Turus, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak geçmişin ihtişamını geleceği taşımakla yükümlüyüz. Burada klasik araçların olması, böyle bir toplulukla geçmişin ihtişamını geleceğe nasıl taşıyabilirizin, peşine düşüyoruz. Klasik araçlarla, bizim cins atlarımızla birlikte sergilemek istedik. Bu sene 3. kez bu organizasyon düzenleniyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliğini yaptığımız için mutluyuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kendi geçmişiyle barışık yaşaması için mücadele ediyoruz. Geleneksel oyunlarla çocuklarımızı burada geliştirmek istiyoruz. 32 dönümlük bir alanda doğayla iç içeyiz. Geçmişte neler yaşanmış, tarihimizin nasıl bir altyapısı var onu gösteriyoruz. Klasik arabaları bir aşk olduğunu biliyoruz. Biz bu aşkın devam edip sürdürülebilir olması için birlikte hareket etmek istedik."

Ailelerin çocuklarıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübüne gelerek gönül rahatlığıyla vakit geçirdiğini vurgulayan Turus, "Hem Dünya Etnospor Konfederasyonu hem de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak böyle bir yer oluşturduk. Biz geleneksel oyunlarımızı burada icra edebiliyoruz. Buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya da teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Riders Brothers Otomobil Kulübü Başkanı Deha Soycan da güzel bir havada organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "City Ralli'yi eğlence için düzenliyoruz. 40 araçla sınırlamamızın nedeni organizasyonun gerekliliğiyle ilgili. Çok uzun sürüyor. 5-6 durakta oyunlar oynanıyor. Bu yüzden 40 araçla sınırlıyoruz. Topluluk olarak burada olmaktan mutluyuz." dedi.

Araç sahiplerinden Orhan Gürkan da heyecanını dile getirerek, "Ben Amerikan arabalarını çok seviyorum. Üstleri, kaportaları, motor sesleri beni etkiliyor. Burada güzel dostluklar da kuruyoruz. Bu araç 1976 model Buick Regal markalı araba. Yılına göre hemen hemen her şeyi var. Kliması, elektrikli koltuğu var ve otomatik vitesli bir araba. Sürüşü çok keyifli bir araba." diye konuştu.

Organizasyona 6 yıl önce aldığı araçla katılana Evren Yılmaz ise "Burada bir birleşme partisi tadında bir organizasyon yapılıyor. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Aşılardan dolayı rahatlığa kavuştuk biraz. Opel marka 1978 model bir arabamla buradayım. 5-6 yıldır bende. Biraz toparlamaya çalıştım. Klasik araba zevk meselesi. Kimisi toparlanmış alıyor kimisi sanayi de zaman geçirmeyi seviyor. Bunun için de zaman, emek ve bütçe gerekiyor." ifadelerini kullandı.