Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığı öne sürüldü. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak ise, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" şeklinde bir paylaşım yaptı.
DHA'nın haberine göre Adana ekibinin Kluivert ile yollarını ayıracağı, ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkacağı öne sürüldü.
Kluivert ile ayrılık iddiasının ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'la sözleşme imzalacağını iddia edildi.
Adana Demirspor'da teknik direktör için çıkan haberlerin ardından başkan Murat Sancak'tan paylaşım geldi. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" dedi.
Son Dakika › Spor › Kluivert ile yollar ayrıldı mı? Adana Demirspor cephesinden kafa karıştıran yalanlama - Son Dakika