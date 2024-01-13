Kocaeli\'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.
Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:
48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz
50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt
52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu
54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan
57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın
60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan
63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat
66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak
70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan
75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş
81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi
+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız
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