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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada 33 ilden 119 sporcu yer aldı ve 12 farklı sıklette mücadele edildi. Final karşılaşmalarında dereceye giren sporcular açıklandı.

Kocaeli\'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı
13.01.2024 - 22:01,  Güncelleme: 22:02
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.

Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:

48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz

50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt

52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu

54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan

57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın

60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan

63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat

66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak

70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan

75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş

81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi

+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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