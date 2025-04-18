Kocaeli'de Hakem Saldırısına Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Spor

Kocaeli'de Hakem Saldırısına Cezalar Kesildi

Kocaeli\'de Hakem Saldırısına Cezalar Kesildi

Amatör ligde hakeme saldıran sporculara 24 ay hak mahrumiyeti cezası verildi, kulübe de ceza geldi.

18.04.2025 17:46
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Kocaeli'de amatör ligdeki U-18 maçında hakeme fiziki saldırıda bulunarak kaburgalarında çatlak ve burnunda kırığa neden olan takımın sporcularına 24'er ay hak mahrumiyeti ve 6 maçtan men cezası verildi. Yöneticilerin de 6 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı olayla ilgili kulüp de 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Saldırıya uğrayan hakem raporunu da yazamadı

Kocaeli'de Darıca Marmara Osmangazi Spor ile Gebze Birlikspor arasında 6 Nisan akşamı oynanan 2.Küme U-18 maçında hakem Tunahan Aydemir sahada futbolcuların saldırısına uğradı. Hakem Aydemir'in kaburgasında çatlağa ve burnunda kırığa neden olan saldırı nedeniyle maç da tatil edilmişti. Saldırı sonrasında ve tedavi sürecinin ilk günlerinde hakem Aydemir olaylı maçla ilgili raporunu yazamadığı için disiplin cezaları da belli olmamıştı. İl disiplin kuruluna bu hafta içi ulaşan hakem raporu, gözlemci raporuna eklenerek görüşüldü ve karara bağlandı. İl disiplin kurulu, Darıca Marmara Osmangazi Kulübü'nün sporcu ve yöneticilerine 6 ile 24 ay arası hak mahrumiyeti, maçtan men ve kulübe de saha kapama cezası verdi.

Saldırgan sporcular ve yöneticilerin cezası belli oldu

Kocaeli Futbol İl Disiplin Kurulu'nun kararına göre; Darıca Marmara Osmangazi Spor futbolcuları; Abdulsamet Özyurt ve Semih Bülbül'e 24 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı maçtaki fiziki saldırı olayları yüzünden futbolculardan Osman Özgün 6 ay hak mahrumiyeti, Ahmet Kağan Özkan ise 6 resmi müsabakadan men cezası aldı. Takım yöneticisi Mehmet Burak Özkan'a ve kulüp başkan yardımcısı Fatih Özkan'a da 6 ay hak mahrumiyeti cezası veren il disiplin kurulu, taraftarın sebep olduğu saha olayları nedeniyle kulübe de 1 maç saha kapama cezası verdi.

Saldırıya uğrayan hakemlere desteğe gittiler: Hukuksal ve mental olarak yanınızdayız

Müsabakada başlama vuruşu esnasında 2 dakika hareketsiz kalarak maçı geç başlatıp sporda şiddeti protesto eden hakemlerin derneği ve hakem kurulu da genç hakemler Tunahan Aydemir ve Ersin Demiröz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hakem Ersin Demiröz yönettiği Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasındaki U-17 maçının ardından soyunma odasına giderken oyundan ihraç ettiği futbolcunun bıçaklı saldırısına uğramıştı. Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Özhan Kurt ve kurul üyesi Muhammet Yurt ile Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi Başkan Vekili Mehmet Basri Toksagül ve dernek yöneticisi Bakir Samet Başköy, yönettikleri maçlarda uğradıkları saldırılarda yaralanan hakemler; Ersin Demiröz ve Tunahan Aydemir'e yalnız olmadıklarını söyledi. TFFHGD şubesi "Geçtiğimiz günlerde futbol sahalarında hiçbir zaman görmek ve yaşamak istemediğimiz olaylara maruz kalan hakemlerimiz; Ersin Demiröz ve Tunahan Aydemir'in hem hukuksal, hem de mental olarak yanlarındayız" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli'de Hakem Saldırısına Cezalar Kesildi - Son Dakika

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