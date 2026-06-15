18. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Kocaeli'de bu yıl 18'incisi düzenlenen ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4'üncü etabı olan Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nde, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk başpehlivanlığa ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 12-14 Haziran tarihleri arasında İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin 700 güreşçi katıldı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu takviminde yer alan ve bu yıl 8 etap halinde düzenlenen etkinlikte; 75 başpehlivan, 100 başaltı ve 110 büyük orta güreşçisi er meydanına çıktı.

Altın kemeri Başkan Büyükakın taktı

Final müsabakasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Yağlı Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk ve çok sayıda güreşsever heyecanla takip etti.

Başpehlivanlık finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup etmeyi başaran Feyzullah Aktürk, altın kemerin sahibi oldu. Aktürk'e kemeri ve madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi. Organizasyonun başpehlivanlık kategorisinde yarı final müsabakalarını kaybeden Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan ise üçüncülüğü paylaştı. - KOCAELİ