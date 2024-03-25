Kocaeli\'de Türkiye\'nin İlk TOSFED Onaylı Dirft Pisti Açıldı

Spor

Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirf pisti açılışı nefes kesen anlara sahne oldu. Dirft pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu ablar FPV dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirft pisti Gebze ilçesi Balçık Mahallesi eski İstanbul Yolu üzerinde açıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış nefes kesen anlara sahne oldu. "Battle Drift Festivali" isimi organizasyonda dirft pilotları hünerlerini sergiledi. Profesyonel drift pilotları Ömer Mert Örs, Ali Aysan, Özge Kılcı, Hande Tancar, Muhammet Başer, Harun Karabulut, İlkerhan Aydoğuş, Halil Gökoğlu, Süleyman Zorlu ve Bora Bağ plastik direkler arasında yan yana ve sırayla yaptığı gösterirler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, dirft pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu ablar FPV dron ile görüntülendi.

"Türkiye'de pist yok otopark gibi yerlerde yarışıyorlar"

Pist sahibi Fahim Reza Keykhosravi, "7 yıl oldu Türkiye'ye geldim. İran'da da şahsı bir pistim var. Türkiye'de pist yok otopark gibi yerlerde yarışıyorlar. Bu bölgeye bir pist açtım. Pistimizin açılışını bugünkü etkinlikle açtık. Pilotlarımız geldi. Heyecanlı bir gün geçirdik. 5 bin seyircimiz var. Etkinlikte 5'te eski pilotumuz var" diye konuştu. - KOCAELİ