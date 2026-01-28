Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu
28.01.2026 12:46  Güncelleme: 12:50
Kocaeli'de oynanan U-16 basketbol maçında, tribündeki veliler arasında çıkan kavga nedeniyle karşılaşma kısa süre durdu. Olay sonrası polis çağrıldı ve hakemler şikayetçi oldu.

Kocaeli'de oynanan U-16 maçında tribündeki veliler arasında çıkan kavga nedeniyle karşılaşma kısa süre durdu. Hakemlere yönelik tepkiler artınca salona polis çağrıldı. Sporcu çocukların ısrarıyla maç devam ederken, mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.

Kocaeli'de oynanan U-16 maçında tribünde çıkan kavga nedeniyle karşılaşma kısa süreliğine durduruldu. Dün akşam saat 20.30'da Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda Gelişim Spor Kulübü ile Çayırova Belediyesi karşı karşıya geldi. Müsabakanın 3. çeyreğinde, periyodun bitimine 2 dakika 24 saniye kala skorun 44-21 olduğu sırada, tribünün sahaya en yakın bölümünde bulunan iki veli arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yumruklaşma başladı. Salondan çıkmak üzereyken diğer velinin önünden geçen rakip takım sporcu velisinin geri dönerek sözlü tartışmaya girmesi ve yumruk atmasıyla olay büyüdü. Kısa sürede tribündeki diğer velilerin de kavgaya dahil olması üzerine hakemler karşılaşmayı durdurdu.

Polis çağrıldı, hakemler şikayetçi oldu

Kavgaya karışan bazı veliler, olayı yatıştırmaya çalışan hakemler Fatih Şafak ve Ozan Gündüz'e tepki gösterdi. Oğlu Çayırova Belediyesi forması giyen velilerden Ertuğrul K.'nın, kavganın hakemler nedeniyle çıktığını sinkaflı ifadelerle dile getirmesinin ardından hakemler, saha komiserinden polis çağrılmasını talep etti. Salona gelen polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesinin ardından hakemler şikayetçi oldu ve olay polis merkezine taşındı.

Oyunun durduğu anlarda sahadaki sporcu çocuklar, hakemlerden maçın devam ettirilmesini istedi. Karşılaşma kaldığı yerden sürdürülürken, müsabakayı ev sahibi ekip Gelişim Spor Kulübü 64-38 kazandı. Maçın ardından gözlemci ve hakemler karakola giderek ifade verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Polis, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
