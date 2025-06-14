Kocaeli\'de Yağlı Güreş Heyecanı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyonda, 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 sporcu mücadele ediyor.

İlk 2 turda galip gelen başpehlivanlar, 3. ve 4. tur mücadeleleri yapacak. Başpehlivanlar yarın çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında kol bağlayacak.

Organizasyonda yarın şampiyon olacak başpehlivan, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

Ligin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olan pehlivanlara 3 ödül puanı veriliyor.