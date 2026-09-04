Kocaeli Gebze'de Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kocaeli Gebze\'de Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7-12 Eylül'de düzenlenecek 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı. Şampiyonaya 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu ve antrenör katılacak; 24 milli sporcu mücadele edecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7-12 Eylül'de düzenlenecek 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek şampiyonaya ilişkin Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli'nin önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirterek, şampiyonanın, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Baraçlı, Kocaeli'nin yıl boyunca farklı branşlarda spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını, kentte engelsiz spor alanındaki çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise Türkiye açısından ilklerden biri olacak organizasyonun, uluslararası para yüzme camiasında Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Aksu, şampiyonaya 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılacağını bildirerek, "Uluslararası medya, federasyon temsilcileri ve misafirlerle 1500'ü aşkın katılımcı Kocaeli'de ağırlanacak. Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na puan verecek bir organizasyondur. Yani burada mücadele edecek sporcular, bir sonraki paralimpik oyunlara giden yolda kürsü mücadelesi verecekler. Bu şampiyonaya 24 milli sporcumuzla katılacağız. Hedefimiz, 2028 Los Angeles'a mümkün olan en fazla sporcuyu götürmek ve ülkemizi dünyadaki ilk 10 ülke arasında görmek." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Defne Kurt da şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinden dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli Gebze'de Para Yüzme Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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