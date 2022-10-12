Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Drift Otomobil Sporları Kulübünce, ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla 16 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

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