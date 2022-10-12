Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

12.10.2022 18:24
Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

Kocaeli haberleri... 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Drift Otomobil Sporları Kulübünce, ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla 16 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Şampiyona, 11.00-13.00 arasındaki antrenman turlarıyla başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli haber | Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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