Kocaeli Kastamonulular Derneği, Hemşeri Cup 24'te Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaeli Kastamonulular Derneği, Hemşeri Cup 24'te Şampiyon Oldu

Kocaeli Kastamonulular Derneği, Hemşeri Cup 24\'te Şampiyon Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşeri Cup 24'ün finalinde Kocaeli Kastamonulular Derneği, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'nu penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

01.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hemşeri Cup 24'ün final maçında Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'nu penaltılarla mağlup eden Kocaeli Kastamonulular Derneği şampiyon oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 ilin derneklerinin katıldığı 2. Hemşeri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası "Hemşeri Cup 24", İzmit Doğu Kışla Tesisleri'nde oynanan final maçıyla sona erdi. Kocaeli Artvin ve Kastamonu Derneklerinin takımlarını karşı karşıya getiren final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. Normal süresi 1-1 biten final müsabakasında şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu'na üstünlük sağlayan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşeri Cup 24'ün şampiyonu oldu.

Geçen yılın şampiyonu Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu bu yılki turnuvayı ikincilikle tamamlarken, Kocaeli Çankırılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni yenen Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ise üçüncü oldu.

Eğlenceli ve hareketli müzikler eşliğinde gerçekleşen kupa töreninde Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği'ne şampiyonluk kupasını Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu verdi. Kupa töreninde konuşan Başesgioğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hemşeri dernekleri ve vatandaşlarımızı bir araya getirdiği böylesine güzel organizasyona katılmaktan mutluluk duydum. Turnuvaya katılan ve turnuvada başarı gösteren tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kupa seremonisinde yer alarak takımları tebrik etti. Kupa töreni sonunda şampiyon takım ve destekçileri müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kastamonu, kocaeli, Artvin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Kastamonulular Derneği, Hemşeri Cup 24'te Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Kastamonulular Derneği, Hemşeri Cup 24'te Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.