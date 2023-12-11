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Kocaeli Rallisi nefes kesen yarışlara sahne oldu - Son Dakika
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Kocaeli Rallisi nefes kesen yarışlara sahne oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi, 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. 55 otomobil ve 110 sporcu, 353 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele verdi. Şampiyonluk ise Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisinin oldu.

Kocaeli Rallisi nefes kesen yarışlara sahne oldu
11.12.2023 - 16:47,
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- Kocaeli Rallisi nefes kesti: Ortalığı tozu dumana kattılar

KOCAELİ - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olan ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi, nefes kesen yarışlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği tarafından düzenlenen 40'ıncı Kocaeli Rallisi, 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın startıyla 3 gün önce belediye binasının önünden başladı. 55 otomobil ve 110 sporcu, 353 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele verdi. 9 toprak etabın ardından Kent Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaşıldı. Tozu dumana katan araçları izleyiciler adeta nefeslerini tutup izledi. Şampiyonluk ipini ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener göğüsledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Rallisi nefes kesen yarışlara sahne oldu - Son Dakika
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