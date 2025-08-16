Kocaelispor 1-0 Samsunspor - Son Dakika
Kocaelispor 1-0 Samsunspor

16.08.2025 21:39
Süper Lig'de Kocaelispor, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Samet Yalçın kırmızı kart gördü.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal, Raşit Yorgacılar

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın, Cafumana, Nonge (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Petkovic, Mendes

SAMSUNSPOR: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Dimata (Dk. 69 Muja), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

GOL: Dk. 82 Drongelen (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Cafumana, Boende, Makoumbou (Kocaelispor), Celil Yüksel (Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Ahmet Sağat sağ taraftan topu ceza sahası içine ortaladı. Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda sol yan kale direğine çarpan topu savunma kornere uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası yayının sağ tarafından kestiği ortada, arka direkte Dimata'nın kafa vuruşunu Jovanovic kornere çeldi.

32'nci dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin kafa vuruşu üsten auta çıktı.

42'nci dakikada Samet Yalçın'ın kayarak müdahalesinde Holse yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Zorbay Küçük, 44'üncü dakikada direkt kırmızı kart ile Samet Yalçın'ı oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

53'üncü dakikada Haidara sol taraftan serbest vuruş kullandı. Savunmanın kava vuruşunda top kaleci Okan Koçuk'ta kaldı.

59'uncu dakikada ceza sahasına giren Tomasson'un pasında Ntcham topla buluştu. Ntcham'ın şutunu Jovanovic sağına yatarak kornere çeldi.

64'üncü dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası yayının sağından şutunda meşin yuvarlak Jovanovic'in kucağında kaldı.

82'nci dakikada sol kanattan Soner Gönül'ün ortasında Drongelen kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

85'inci dakikada ceza sahası yayının dışından Petkovic'in serbest vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Müsabaka Samsunpor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Samet Yalçın, Samsunspor, 3-sayfa, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
