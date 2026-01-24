Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber - Son Dakika
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
24.01.2026 18:43
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor ile Kocaelispor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor'a mücadelenin ikinci yarısında yıldız isminden kötü haber geldi.

KOCAELİSPOR'A KÖTÜ HABER

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, 0-0 devam eden Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLAMAYACAK

Gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Tayfur, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Tayfur, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 125896 125896:
    kesin öyledir , tesadüfe bak hele 4 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SASIRDIK MI SAFIPORT A, HAYIR. BIR DE KIRMIZI VAR O MACTA GORUN ADI MALUM 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:04
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
