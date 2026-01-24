Kocaelispor\'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor ile Kocaelispor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor'a mücadelenin ikinci yarısında yıldız isminden kötü haber geldi.

KOCAELİSPOR'A KÖTÜ HABER

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, 0-0 devam eden Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLAMAYACAK

Gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Tayfur, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Tayfur, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.