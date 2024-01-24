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Kocaelispor, Altay maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Kocaelispor, Altay maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor, Eyüpsor'u mağlup ettikten sonra Altay maçı için çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, futbolculara baklava ikram etti. Oğuz Ceylan ise sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamadı.

Kocaelispor, Altay maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü
24.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:17
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig zirve yarışında Eyüpsor'u sahasında 2-1 mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor, 2 günlük iznin ardından dün top başı yapmıştı. Ligin 20. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile tesisleri ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Yeşil-siyahlıların idmanı pas çalışmasıyla devam etti. Öte yandan sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan antrenmana katılmadı.

Kocaelispor, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kocaelispor, Altay maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü - Son Dakika


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