Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı

1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında Altay'ı konuk etti. İlginç anlara sahne olan mücadelede ev sahibi ekipte Ibrahime Fofana, Ceyhun Gülselam'ı topsuz alanda ısırdı.

KOCAELİSPOR, ALTAY'I 3 GOLLE GEÇTİ

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Douglas Tangue, 38. dakikada Cem Ekinci ve 83. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+8. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

AKILLARA SUAREZ GELDİ

Kocaelispor'da Fofana'nın Ceyhun Gülselam'ı ısırması akıllara dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'i getirdi. Uruguaylı golcü, Ajax forması giydiği 2010 yılında PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı, 2012 yılında ise Liverpool'da oynarkenChelseali Branislav Ivanovic'i ısırmıştı. Suarez son olarak 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan stoper Chiellini'yi ısırdı.

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor