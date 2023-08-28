Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı - Son Dakika

Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı

Son Güncelleme: 28.08.2023 08:34

Kocaelispor-Altay maçında Ibrahime Fofana, rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı için kırmızı kart gördü. Yaşanan olay akıllara kariyerinde 3 kez rakiplerini ısıran dünyaca ünlü golcü Luiz Suarez'i getirdi.

1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında Altay'ı konuk etti. İlginç anlara sahne olan mücadelede ev sahibi ekipte Ibrahime Fofana, Ceyhun Gülselam'ı topsuz alanda ısırdı.

KOCAELİSPOR, ALTAY'I 3 GOLLE GEÇTİ

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Douglas Tangue, 38. dakikada Cem Ekinci ve 83. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+8. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

AKILLARA SUAREZ GELDİ

Kocaelispor'da Fofana'nın Ceyhun Gülselam'ı ısırması akıllara dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'i getirdi. Uruguaylı golcü, Ajax forması giydiği 2010 yılında PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı, 2012 yılında ise Liverpool'da oynarkenChelseali Branislav Ivanovic'i ısırmıştı. Suarez son olarak 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan stoper Chiellini'yi ısırdı.

Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcuyu ısırdı
Görüntü: TRT Spor
Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcuyu ısırdı
Görüntü: TRT Spor
Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcuyu ısırdı
Görüntü: TRT Spor
Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcuyu ısırdı
Görüntü: TRT Spor

Kocaeli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı - Son Dakika
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