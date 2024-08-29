Kocaelispor, Amed SF ile deplasmanda karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Takım, 1 Eylül Pazar günü İstanbul'dan Gaziantep'e, oradan da kara yoluyla Şanlıurfa'ya geçecek.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamaya göre, takımın Amed SF ile oynayacağı müsabakanın tarihi ve yeri netleşti. Karşılaşma, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kocaelispor kafilesi, 1 Eylül Pazar günü saat 18.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek. Takım, Gaziantep'e vardıktan sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geçiş yapacak. Maçın ardından ise 3 Eylül Salı günü saat 09.35'te Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan İstanbul'a dönüş yapılacak. - KOCAELİ