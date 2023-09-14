Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor - Son Dakika

Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor

Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva\'yı renklerine bağlıyor
Son Güncelleme: 14.09.2023 17:49

Süper Lig hedefleyen Kocaelispor, Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı transfer etmek için görüşmelerde sona yaklaştı. Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Silva, kariyerinde Sporting, Leicester City, Monaco ve Sampdoria formaları giydi.

Süper Lig'i hedefleyen Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor, dünyaca ünlü futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Salim Manav'ın haberine göre; Kocaelispor, BAE ekibi Al-Wahda'dan ayrılan Portekizli yıldız Adrien Silva'ya transfer teklifi yaptı ve görüşmelerde sona geldi.

KARİYERİNDE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Adrien Silva kariyerinde Sporting, Leicester City, Monaco ve Sampdoria formalarını giydi. 34 yaşındaki futbolcuyu Leicester City, 2017'de 20 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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SON DAKİKA: Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor - Son Dakika
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