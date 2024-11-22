Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz

- Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz Roller değişti: Öğretmenler futbolcu öğrencilerini antrenmanda ziyaret etti Kocaelispor'un tesislerinde alışılmışın dışında bir Öğretmenler Günü kutlaması yaşandı.

22.11.2024 21:59
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- Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz

Roller değişti: Öğretmenler futbolcu öğrencilerini antrenmanda ziyaret etti

KOCAELİ - Kocaelispor'un tesislerinde alışılmışın dışında bir Öğretmenler Günü kutlaması yaşandı. Futbolcular, sahada öğretmenlerini görünce hem şaşırdı hem mutlu oldu.

Kocaelispor'un Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda anlamlı bir sürpriz yaşandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alışılmışın aksine ters bir ziyaretle futbolcuları sevindiren konuklar, onların hayatında önemli bir yere sahip olan öğretmenleri oldu.

Antrenman sırasında sahada beliren öğretmenler, Kocaelisporlu futbolcular Mustafa Ege Bilim, Furkan Gedik, Haşim Arda Sarman ve Onur Öztonga'yı karşıladı. Öğretmenlerini aniden karşılarında gören futbolcular, bu sürprizle hem duygulandı hem de gururlandı. Öğretmenler, eski öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

"Arda'nın çok başarılı futbolcu olarak hayatını devam edeceğini umut ediyorum"

Haşim Arda Salman'ın okul müdürü olduğunu söyleyen Mahmut Kalcı, "Arda'nın, şu an sakatlık geçirmesine rağmen Kocaelispor'da çok başarılı futbolcu olarak hayatına devam edeceğini umut ediyorum. Kocaelispor'u da önümüzdeki sezonda Süper Lig'de görmeyi canı gönülden istiyoruz ve şimdiden tebrik ediyoruz. Başkanımız ile birlikte bu sezon Süper Lig'de olacağız. Bunu organize eden başta Kulüp Başkanımız olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Onur'un arkasındayız"

Onur Öztonga'nın öğretmeni olan Aydın Yel de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kocaelispor'dan öğretmen olarak çok güzel şeyler bekliyorum. Onur, çok ahlaklı ve dersinde başarılıydı. İsteseydi yazılım alanında da ilerleyebilirdi ama o futbolu seçti. Biz de arkasında duruyoruz" diye konuştu.

"Ege çok başarılı bir öğrenciydi"

Mustafa Ege Bilim'in matematik öğretmeni Zeynep Gümüş ise, "Ege ile mesleğimin ilk yıllarında tanışmıştım. Çok başarılı bir öğrenciydi. Hem akademik hem de sporu aynı anda başarabildiği için kendisini tebrik ediyorum. Ege'nin güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Öğretmenler Günü için bizi davet ettiler, çok farklı bir durum oldu. Mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Furkan futbolcu olarak doğmuş"

Harun Ekinci de Furkan Gedik'in matematik öğretmeni olduğunu ifade ederek, "Daha önce de Gökdeniz Bayrakdar'a öğretmenlik yapmıştım. Onlarla çok gurur duyuyorum. Bu anlamlı Öğretmenler Gününde de bizi davet edip öğrencilerle buluşturduğu için Başkanımıza ve yöneticilere teşekkür ediyoruz. İnsan kendi öğrencisini böyle yerlerde görünce gururlanıyor. Furkan futbolcu olarak doğmuş. Yetenekliydi, hedefi de burasıydı, hedefine ulaştı. Biz de biraz yardım ettiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"Bu kez öğretmenler öğrencileri ziyaret etti"

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bu kez öğretmenler öğrencileri ziyaret etti. Bunu yapmamızdaki amaç, aradaki sevgi ve saygının ne kadar güçlü bağlara dayandığını göstermekti. Futbolcularımıza süpriz yapmak istedik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Stadyumda da güzel etkinliklerimiz olacak. Şehit öğretmenlerimiz anısına ağaç dikimi olacak. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünden yola çıkarak her birimiz öğretmenlerimizin eseriyiz. Öğretmenlerin anne ve babamızdan daha fazla üstümüzde hakları var. Onlar bizim için yol gösterici, ilham kaynağılar. Kendilerine minnettarız. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi.

"Pazar günü maçı kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz"

Furkan Gedik, pazar günü oynanacak Bandırmaspor maçına hazırlandıklarını belirterek, "Bugün bizler için de önemli ve güzel bir gün oldu. Öğretmenlerimiz bizi ziyaret etti. Pazar günü de onların günü. Pazar günü maçı kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Onları çok seviyoruz, iyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerimizi görünce çok şaşırdık"

Öğretmenlerini görünce mutlu olduğunu söyleyen Onur Öztonga, "Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelip bizi destekleyerek onurlandırdılar. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimiz baş tacımız. Öğretmenlerimizi görünce çok şaşırdık ve hemen gidip kucaklaştık" dedi.

Haşim Arda Sarman ise "Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizim için sürpriz oldu. Önemli bir maça hazırlanıyoruz ve bu sürpriz bizim için motivasyon kaynağı oldu. Öğretmenlerimiz bizi küçüklükten beri yetiştirdi, bize önemli değerler kattı. Onları gördüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor antrenmanında duygusal sürpriz - Son Dakika

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