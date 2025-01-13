Kocaelispor Ara Transferde Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Kocaelispor Ara Transferde Hızla İlerliyor

Kocaelispor Ara Transferde Hızla İlerliyor

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor, genç stoperi Haşim Arda'yı kiralık olarak Belediye Derincespor'a verirken, Bodrum FK'dan Samet Yalçın'ı kadrosuna katma aşamasına geldi.

13.01.2025 17:48  Güncelleme: 17:53
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Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor ara transferde gaza bastı. Haşim Arda'yı kiralık olarak Belediye Derincespor'a veren yeşil-siyahlılar, Süper Lig ekibi Bodrum FK'dan da Samet Yalçın'ı kadrosuna katacak.

Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Genç stoperi Haşim Arda Sarman'ı TFF 2. lig ekibi Belediye Derincespor'a kiralık olarak veren Kocaelispor'da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı. Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 12 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu yarın Kocaeli'ye gelerek önce sözleşme detaylarını kulüp yöneticileriyle görüşecek, ardından sağlık kontrolünden geçecek. Samet Yalçın'ın çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkması planlanıyor.

"İleri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için gelecek"

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcu Samet Yalçın'ın kulübümüze nihai transferi konusunda Bodrum FK ile mutabakata varılmıştır. Samet Yalçın, kulübümüzle ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın akşam şehrimize gelecektir" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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