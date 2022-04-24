Kocaelispor aşkı hendek atlattı - Son Dakika
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Kocaelispor aşkı hendek atlattı

24.04.2022 22:11

- Kocaelispor aşkı hendek atlattı Maça gidebilmek için dereyi böyle geçtiler Kocaelispor aşkına yollara düşen yüzlerce taraftar kucaklarında bebekleriyle dere üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek stada ulaştı.

- Kocaelispor aşkı hendek atlattı

Maça gidebilmek için dereyi böyle geçtiler

KOCAELİ - Kocaelispor aşkına yollara düşen yüzlerce taraftar kucaklarında bebekleriyle dere üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek stada ulaştı.

Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşmaya gitmek isteyen taraftar birçok engeli aşmak zorunda kaldı. Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi Kanalboyu mevkiinde stada giden bağlantı yolundaki çalışma sebebiyle yüzlerce taraftar derenin üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek Kocaeli Stadı'na ulaştı. Kucağın bebekleri, çocuklarıyla dereyi tam bir cambaz gibi geçmeye çalışan Kocaelispor tutkunları, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Kocaelispor aşkı hendek atlattı
Kocaelispor aşkı hendek atlattı
Kocaelispor aşkı hendek atlattı
Kocaelispor aşkı hendek atlattı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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