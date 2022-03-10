Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet - Son Dakika
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Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet

10.03.2022 09:59

- Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek" Kocaelispor Başkan Engin Koyun açıklamalarda bulundu.

- Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun:

"Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek"

KOCAELİ - Kocaelispor Başkan Engin Koyun açıklamalarda bulundu. Kalan 10 maçın tamamında parolalarının galibiyet olduğunu söyleyen Koyun, "Bundan sonra Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek" dedi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımına inandığını ve güvendiğini belirten Koyun, kolej havası yakaladıklarını söyledi. Kalan maçların tamamını kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Başkan Koyun, "Bundan sonra Kocaelispor asla ve asla kaybetmeyecek" diye konuştu.

"Taraftarımız bizi özlemişti"

Sahalarında kazandıkları Keçiörengücü maçıyla ilgili konuşan Engin Koyun, "Taraftarımız bizi özlemişti. Takıma yeni katılan futbolcu kardeşlerimiz, yeni bir teknik heyet, yeni bir takım olma heyecanı vardı. Taraftarımız da bunu 90 dakika sahaya yansıttı. Taraftarın da desteğinin skora etkisi olduğuna inanıyorum. O gün, mutlu bir gün yaşadık" dedi.

"Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek"

Takımın iyi hava yakaladığını dile getiren Koyun, kalan maçların hepsine galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Koyun, "Kocaelisporumuzun hedefleri bellidir. Kalan 10 maçımızın 10'una da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Teknik heyetimize, futbol takımımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bundan sonra Kocaelispor asla ve asla kaybetmeyecek. Takım, kolej havasında. Özellikle Keçiören maçından sonra şehirde müthiş bir kenetlenme var. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Gençlerbirliği maçıyla birlikte bir seri başlayacak. Son hafta, arzu ettiğimiz yerde ligi tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza hiç yakışmıyor"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Koyun, tribünde koltuk kırmanın kendilerini zarara uğrattığının altını çizerek, "Taraftarımız tribünde bizi desteklerken sağduyulu olup, kendilerine ait bir emanet olduğunu bilmeleri lazım. Kendi malı olduğunu bilmeleri lazım. Evdeki koltuğunu nasıl sahipleniyorsa, kırmıyorsa stattaki koltuk da aslında ona aittir. Onun bilinciyle ne olursa olsun sevinç sonucunda koltukların kırılmaması lazım. Bu durum bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Böyle sevinç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bitsin artık. Biz bunu anlatmaktan inanın ki yorulduk. Taraftarımızın geneli de bu durumdan rahatsız. O andaki sevincin ve heyecanın yansıması olsa da ben asla bunu kabul etmiyorum. Nitekim kulüpten çıkıyor paralar. Spor müdürlüğü bize fatura yolluyor. Bunların Kocaelispor tribünlerinde asla ve asla yaşanmaması gerektiğini buradan sizlerin aracılığıyla paylaşma gereği hissediyorum. Bizim taraftarımıza yakışan, 90 dakika boyunca takımını sahiplenmek ve desteklemektir. 350 bin civarı bir faturadan bilgim var. Tribüne gelen taraftardan da asla böyle bir para kazanmıyoruz. O kadar gelirimiz yok zaten" değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet
Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet
Kocaelispor'da hedef 10 maçta galibiyet

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Kocaelispor seri peşinde Kocaelispor seri peşinde Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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