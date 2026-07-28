Kocaelispor\'da Sakatlıklar ve Transfer Süreci

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, kampta sakatlık yaşayan Mahamadou Susoho'nun durumunun ciddi olmadığını, Petkovic'in ise birkaç gün dinlendirilerek takıma döneceğini söyledi. Habib Keita'nın kampa katılmadığını belirten İnan, Joseph Nonge'nin durumunun teknik bir karar olduğunu ifade ederken, Darko Churlinov ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Kadronun henüz yeterli olmadığını vurgulayan İnan, birkaç bölgeye transfer yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, geniş kamp kadrosuyla 2026-2027 sezonuna yoğun tempoda hazırlanıyor.

İkinci etap çalışmaları esnasında Susoho'nun bir sakatlık yaşadığını belirten Selçuk İnan, " İkinci etap çalışmalarımız burada başladı. 1 haftayı geride bıraktık. Kalan 1 haftada 2 hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra kampımızı bitireceğiz. Riva'da en önemli konu sakatlıktı. Fiziksel olarak takıma yüklendik. Şükürler olsun ki orada bir sakatlık yaşamadık. Buradaki yükleme esnasında da bir oyuncumuz bizi biraz üzdü diyebiliriz. Susoho burada bir sakatlık yaşadı. Çok ciddi olmadığını düşünüyoruz. Fazla bir sakatlık yaşamadık. Bu şekilde baktığınızda iyi gidiyor. Herkes bu şekilde çalışıyor. Petkovic'i dinlendiriyoruz bir kaç gün. Sakatlığı ile ilgili ciddi bir sorun yok. Bir kaç gün dinlenip tekrar bizimle devam edecek. Uzun süredir oynamıyor. Kendi programı ve bizim doktorlar ile istişare ederek bir program dahilinde ilerliyoruz. Bir kaç güne bizimle idmanlara çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"Habib'in yaptığı doğru değil"

Habib Keita'nın kampa katılmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan İnan, "En nihayetinde genel perspektiften baktığınızda biz Kocaelisporuz. Kocaelispor çok büyük bir camia, hepimiz emek veriyoruz. Dışarıda hem saha içerisinde hem saha dışarısında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olacak. Oyuncuların fazlasıyla artık profesyonel olması gerekiyor. Bunu her zaman konuşuyoruz. Habib ile ilgili bilgimiz dışında gelişti bütün olaylar, kampa gelmedi. Gelmeme nedenini başkan veya yöneticiler ile konuşulması durumunda daha sağlıklı bilgi alınabilir. Kendisi bizimle beraber olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabi yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz hepimiz bu konuda hemfikiriz. Sözleşmeli oyuncular ne olursa olsun hele ki böyle büyük camialarda oynuyorsanız bunun karşılığında saygınızı ve profesyonelliğinizi göstermelisiniz. Maalesef orada böyle bir sıkıntı yaşadık. Belli bir süreç devam ediyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacak" diye konuştu.

"Oyunculuk zamanında bile yapmadım asla izin vermeyeceğim"

Joseph Nonge'nin de durumunun farklı olduğunu vurgulayan İnan, "Jo'nun durumu biraz daha farklı. Onunki teknik bir karar. Bu bir takım oyunu beraber hareket etmek lazım. Her ne olursa olsun saygılı olmak lazım. Bizimde işimiz bu takımı bir arada tutmak. Saygı ve sevgi içerisinde beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu bozan kim olursa olsun. Bırakın hocalığın verdiği yetkiyi, kendi oyunculuğumda da elimden geldiğince bu tür durumlara izin vermedim. Hocalık dönemimde asla izin vermeyeceğime de bir kaç defa daha Jo'ya anlatmıştım. Tabi belki başka mutsuzlukları da olabilir. Bilmiyoruz ama çözmeye çalışıyoruz şu anda ama şu anda bizimle beraber değil. Ama ne olursa olsun elimizdeki oyuncularında bir şekilde kafalarında başka yanlarının olmasının da işimizi zorlaştırdı diyelim" şeklinde konuştu.

"Darko Churlinov ile yollarımız ayrıldı"

Düzce'de devam eden kampa yeni bir iki transferi yetiştirmeyi düşündüklerini belirten Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, "Çünkü transfer yapmak kolay değil. Uğraşıyoruz çok çaba sarf ediyoruz. Ama en nihayetince giden oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Bu bizim için çok önemli. Darkodan (Darko Churlinov) da konuşarak yollarımız ayrıldı. Limit sıkıntımız var biraz. Onu aşmaya çalışıyoruz. Transfer kolay değil. Oyuncuları buraya getirmek kolay olmuyor. Zaten şu anda Türkiye'de belli bir durgunluk söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı da biraz beklemek zorunda kalıyoruz. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor. Herkes bir şeye çabalıyor. Ama şu anda tam somut bir şey netleşmiş değil. Devam ediyoruz. Muhtemelen kamp sonuna kadar bir iki oyuncuyu bir şekilde anlaşıp buraya getirtmek istiyoruz. Yakın görüşme halinde olduğumuz oyuncularda var" ifadelerini kullandı.

"Ne olursa olsun oyunculara sahip çıkılsın"

Kocaelispor taraftarlarının her zaman takıma destek verdiğini belirten Selçuk İnan, "Ben bu takımın hocasıyım. Sağ olsun taraftarlarımız hangi oyuncu olursa olsun transfer oldu ya da olmadı bir şekilde bizi ölümüne destekleyeceklerini biliyoruz. Bütün varlıkları ile benlikleri ile bizi destekleyeceklerini biliyoruz. Bunun için en büyük güç bizimle devam eden oyuncularımızın hepsi bunun farkında. Ben teknik direktör olarak oyuncularımda Kocaelispor olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama hangi oyuncularla lige başlayacağız, kadro kalitemiz ne kadar güçlü olacak bunu hep beraber göreceğiz. Burada bir şeyin sözünü verebilirim. Benimle beraber olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaelispor için verecek, mücadelelerini gösterecekler. Bizim camiadan, taraftardan, şehirden beklentimiz ne olursa olsun burada emek veren çalışan mücadele eden ve Kocaelispor forması giyen oyunculara sahip çıkmak" dedi.

"Kadromuz yeterli diyemeyiz"

Mutlaka eksik olan bölgelere transfer yapılacağını vurgulayan Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bunun dışında transfer çalışmalarımız var. Yeni oyuncuları mutlaka katmak zorundayız. Şu anda kadromuz yeterli diyemeyiz. Bu konuda hem fikiriz. Gizlemeye gerek yok. Bir kaç bölgeye mutlaka transfer yapmak lazım. Dediğim gibi çözüm konuşulduğu konusunda başkanımız başta olmak üzere herkes emek veriyor. En kısa zamanda da çözüme kavuşmasını bende bekliyorum."