Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Kocaelispor\'da Selçuk İnan, Galatasaray\'dan eski öğrencisini istiyor
10.06.2025 19:41
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Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan'ın Galatasaray'dan Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer ettirdiği Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi. Selçuk İnan'ın milli golcüyü transfer komitesinden talep ettiği ve Kocaelispor'un Galatasaray'a resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezon transfer çalışmalarına gaz verdi.

SELÇUK İNAN HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYOR

Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda rota Galatasaray'a çevrildi. Genç hocanın, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda 25 yaşındaki forvet için Galatasaray'a resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

GAZİANTEP FK KARİYERİ

Gaziantep FK formasıyla toplam 33 maçta görev alırken, bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol atarken 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

TAYLAN ANTALYALI'YI DA İSTİYOR

Öte yandan Kocaelispor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dışında Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katmak istiyor. İki taraf arasında uzun süredir gerçekleşen görüşmelerde sona gelindi.

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Son Dakika Spor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Candan:
    aklı ile kalbi çelişecen oyuncu transfer etmesi lazım cincon un seneye 6 puanı garanti 1 3 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    boş 0 0 Yanıtla
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