Kocaelispor\'da Selçuk İnan, Galatasaray\'dan eski öğrencisini istiyor

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezon transfer çalışmalarına gaz verdi.

SELÇUK İNAN HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYOR

Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda rota Galatasaray'a çevrildi. Genç hocanın, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda 25 yaşındaki forvet için Galatasaray'a resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP FK KARİYERİ

Gaziantep FK formasıyla toplam 33 maçta görev alırken, bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol atarken 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

TAYLAN ANTALYALI'YI DA İSTİYOR

Öte yandan Kocaelispor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dışında Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katmak istiyor. İki taraf arasında uzun süredir gerçekleşen görüşmelerde sona gelindi.