Kocaelispor'dan özel iftar organizasyonu - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor'dan özel iftar organizasyonu

Kocaelispor\'dan özel iftar organizasyonu

Kocaelispor'lu futbolcular, çocuk hayranlarıyla iftarda buluşarak taraftar sevgisini pekiştirdi.

21.03.2025 13:33
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Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor'da futbolcular Gökhan Değirmenci, Oğulcan Çağlayan ve Yusuf Cihat Çelik, Kocaelisporlu ailelerle iftarda bir araya gelerek beraber sofraya oturdu.

Çocukların Kocaelispor sevgisiyle büyümesi, maçlarına gelmesi ve şehrinin takımını desteklemesi adına organizasyonlar yapan Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor, 'Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar' sloganıyla bu kez çocuklara iftar yemeğinde sürpriz yaptı. Sezonun başından bu yana takımın maçlarına giden çocuklara her maç girişinde takımdan iki oyuncunun kartı hediye edildi. Maç girişlerinde biletlerini alırken oyuncu kartları verilen çocuklar için futbolcuların dahil olduğu kura çekimi yapıldı. Kurada belirlenen çocukların anne ve babalarına ulaşılarak çocuklardan habersiz iftar yemeği organizasyonu yapıldı. Kulübün organizasyon müdürü Mehmet Açık'ın organizasyonunda; Kocaelispor'un kalecisi ve takım kaptanı Gökhan Değirmenci, 5 yaşındaki Defne Ünel'in ailesine, Oğulcan Çağlayan küçük hayranlarından Ceyhun Yusuf Özdemir'in aile iftarına ve Yusuf Cihat Çelik ise Kerem Mert Soydan'ın aile sofrasına konuk oldu. Futbolculara farklı deneyim kazandıran, taraftarın sevgisini yakından yaşama imkanı veren buluşmada heyecanlı oldukları gözlenen ailelerin de hayranı oldukları oyuncuları ağırlamaktan mutlu oldu. İftar sofrasında futbolcular Kocaelispor ailesinin parçası olmaktan duydukları mutlulukları, aileler ve çocuklar ise Yeşil-Siyah rengine bağlılıkları sık sık dile getirdi.

Gökhan Değirmenci: "Biz çok büyük bir camiayız"

5 yaşındaki Defne'ye yapılan sürpriz iftar buluşmasında Derince ilçesinde Ünel Ailesi'nin iftarına konuk olan başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci'yi baba Samet Ünel, anne Neslihan Ünel, kuzenleri Hazal ve 2 yaşındaki çocukları Beren ile karşıladı. İftar sofrasında ailenin ve futbolcunun maçlarda yaşadıkları, unutamadıkları, beklentileri ve Kocaelispor'un şampiyonluk yürüyüşü konuşuldu. Maçlardan önce stadyumda 'Tiryakinim' şarkısı çalındığında tüylerinin diken diken olduğunu aileyle paylaşan deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci, "Bu organizasyonu sağlayan Mehmet Açık ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Futbol kariyerimde toplu davetler olmuştu ama böyle ev ortamında iftara ilk kez davet edildim. Defne'yi her maçta kale arkasında görüyorum, sesleniyor bana. Yabancı bir yere de gelmedim. Misafir severlikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı. Doğum günümü sürpriz pastayla kutladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir akşamda burada olmaktan da çok mutluyum. Biz çok büyük bir camiayız. İlk yarı maçta maalesef istenmeyen olaylar olmuştu. Ama biz burada o şekilde karşılık vermeyip güzel bir şekilde ağırlayacağız. Biz sahada mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz Taraftarımızın da tribünden bizi sonuna kadar destekleyeceğini biliyorum. İyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle Sakaryaspor maçından 3 puan alıp hedefimize bir adım daha yaklaşmayı ve ezeli rekabette 3 puanı alıp camiamıza moral vermeyi, bayram hediyesi vermeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Cihat Çelik: "Bu organizasyonlar futbolcularla taraftarı birleştiriyor"

Futbolcu Yusuf Cihat Çelik, hayranlarından Kerem Mert Soydan'ın aile sofrasına oturdu. Yusuf Cihat, "Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah tutuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bizim taraftara olan sevgimizi herkes biliyor. Bugün Kerem kardeşimizi mutlu ettik. Onlar sağ olsun her maça, her deplasmana gelip bizi destekliyorlar. Ben bu güzel aileye davet edildiğim için çok mutluyum. Ablalara da çok teşekkür etmek istiyorum; yemekler çok güzeldi, hepsinin ellerine sağlık. Burada olduğum için mutluyum, keyifli zaman geçirdik. Bu tip organizasyonlar futbolcular ve taraftarı birleştiriyor. Umarım daha sıklaştırırız. Kerem kardeşimizi mutlu ettiğimiz için biz daha mutlu olduk. Umarım onlara bu sene güzel duyguyu yaşatırız ve o çok hak ettikleri Süper Lig'e takımı taşırız" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan: "Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum"

Kulübün başarılı oyuncusu Oğulcan Çağlayan ise Ceyhun Yusuf Özdemir'in aile iftarına konuk oldu. Oğulcan, "Benim için de çok güzel oldu. Organizasyondan bahsedildiğinde seve seve katılacağımı ve mutlu olacağımı söyledim. Çok daha güzel bir aileyle birlikte yemek yedik. Yemekler de harikaydı. Kardeşim Ceyhun Yusuf çok heyecanlandı, mutlu oldu. Bana sözler verdi. Annesinin şikayetleri vardı; onları dinleyip olaya müdahale ettik. Bundan sonra yumurta, tavuk ve et yiyecek. Proteinini alacak. Bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu ilk oturduğumuz masa olmaz. Bundan sonraki süreçte daha çok masaya otururuz. Bu sene geldim ama bu forma altında mücadele etmekten büyük keyif alıyorum. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Bana kapılarını açtılar ve emek verdikleri yemekleri bana sundular. Ne mutlu bize ki sezon başından beri güzel şeyler yapıyoruz. Doğru yoldayız ki severek bunları yapıyorlar. Herkesi selamlıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'dan özel iftar organizasyonu - Son Dakika

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