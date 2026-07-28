Kocaelispor Düzce'de İkinci Etap Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'de antrenmanlarına devam ediyor.
KOCAELİSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Düzce'de, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ikinci etap çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde teknik direktör Selçuk İnan koordinesinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı ekipte koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Körfez temsilcisinin, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdüreceği bildirildi.
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