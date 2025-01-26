Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Muharrem Cinan), Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 45 Tarkan Serbest), Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Vukovic), Mendes (Dk. 89 Furkan Gedik), Samet Yalçın, Markao (Dk. 73 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz (Dk. 83 Murat Akça), Sequeirra, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 65 Topalli), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze
Goller: Dk. 53 ve Dk. 84 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Furkan Gedik (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 12 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Samet Yalçın (Kocaelispor), Dk. 21 Enes Keskin, Dk. 38 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Evinde Rahat Kazandı - Son Dakika
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