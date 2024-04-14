Kocaelispor Giresunspor maçının ardından

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Trendyol 1. Lig'in 30.haftasında Kocaelispor'un Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Rakibimizin içinde bulunduğu durum onlar açısından olumsuz ama lig oynuyoruz. Rakibimizin içindeki durumu ne olursa olsun bu maç için 3 puan bizim için çok önemliydi. Seyirci olmayınca tatsız, tuzsuz enerjisiz geçiyor. 2-0 kazandık. Sonuç olarak mutluyuz. Bu 3 puanın bize ne katacağını biliyorduk. Oyuna gelirsek enerji biraz düşüktü. Bölüm bölüm iyi oynadık. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Önümüze bakacağız. En iyi şekilde Ümraniye maçına hazırlanacağız. Bu maç puan açısından önemliydi. Bu ligde üçüncülük çok önemli. O hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Emir, ilk yarı orta sahada gayet iyi oynadı"

Emir'in orta saha oynamasıyla ilgili olarak ise Gürsel, "Defansif özellikli orta sahamız yok. Bunu kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Emir de iyi oynadı. Oynadıkça daha iyi olacak. Topu iyi kullanan bir oyuncu. Hava toplarında iyi. Çabukluğu var. Defansif anlamda düşünebileceğimiz oyuncu. Zorluk derecesi değişik maçlara çıkacağız. Bugün de hedeflerimize göre planla oraya bugün Emir ile başladık. Emir'i hazırlayıp geliştirmem lazım. O bölgede ihtiyacımız olan oyuncuyu kazanabilelim. Burak ilk yarı oyuna iyi başlamadı, sarı kart da gördü. İkinci yarı riske atmak istemedik. Emir ilk yarı orta sahada gayet iyi oynadı. İkinci yarı kendi görev bölgesine döndü. Bu maçı ve sonraki süreci düşünerek değişik hamleler yapabiliyoruz" yanıtını verdi. Barış Alıcı ile sorun olup olmadığına dair soruya ise Gürsel, herhangi bir oyuncuya art niyetinin olmadığını, olamayacağını da belirtti.

"Ümraniye maçı değişik maç olacak"

Ümraniye maçıyla ilgili olarak da Mustafa Gürsel, "Kendi hazırladığımız bir takım. İki hazırladığım takım karşı karşıya gelecek. Değişik bir maç olacak. Baktığımızda son maçında 1-0 kaybetti ama kazanabilecek pozisyonlara girdi. Hızlı pas yapan, hızlı yön değiştiren, bıraktığımız oyun felsefesini devam ettiren takım. Burada da iyi bir takım oturtmaya çalışıyoruz. Adım adım daha ileriye gidiyoruz. Bu hafta gereken çalışmaları yapacağız. Bizim için her maç önemli. Buradayız ve Kocaelispor'un hedefe gitmesi için gerekenleri yapacağız. Kocaelispor'un başarısı bizim için önemli. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona göre çalışacağız. Yarın dinlenip Ümraniye maçına konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

"Bilerek ya da bilmeyerek kadroda olmayan oyuncu oynatmaları bizim için önemli değil, zaten kazandık"

Rakibin kadroda olmayan oyuncu oynatmasıyla ilgili olarak ise Mustafa Gürsel, "Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil" yorumunda bulundu.

Serhat Güller: "Gücümüz yetmedi"

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise maç değerlendirmesinde, "Giresunspor olarak kendi hedeflerimiz doğrultusunda oynamaya çalıştık. Çok genç oyuncularımız var. U19 takımıyla oynuyoruz. Onlara her zaman sahada iyi duruşu, bırakmadan oynamayı, rakibe saygı duymayı, haddimizi bilerek oynamayı ve onlar adına aşama kaydederek oynuyoruz. Bugün de onlardan biriydi. Çok erken gol yedik. Sonra toparlanmaya, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncularımız büyük oranda iyi bir şekilde sergilediler. Zaman zaman gücümüz yetmedi. Bu bölümlerde yediğimiz ikinci golle de mağlup olduk. Küme düşmüş olmamıza rağmen hiçbir maçımıza havlu atmış olarak çıkmıyor, her maçımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şekilde oynamaya çalıştık. Puan alabilecek pozisyonları çok yakalayamadık ama sevindirici tarafı çok genç oyuncumuz var. Onlara tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Onların ortaya koyduğu oyun gelişimleri adına önemli. Kaybettiğimiz için de tabii ki üzgünüz. Hiçbir maça kaybetmek için çıkmıyoruz. Tecrübesizliklerinden biraz fazla hata yapıyor genç oyuncularımız. Bu düzeni bozmadan kalan 4 maçı da en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki maçları da oyun, skor ve Türk futboluna artı katacak oyuncu yetiştirme anlamında iyi şekilde bitiririz. Kocaelispor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"Bizim listemizde var ama federasyon listesinde yok"

25 numaralı oyuncunun esame listesinde olmamasına rağmen oyuna girmesiyle alakalı olarak ise Serhat Güller, "Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.

"Transferi açabilirsek seneye şampiyonluğa oynarız"

Kulübün içinde bulunduğu durum ve gelecek sezonla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Güller şu sözleri kaydetti: "Kulübümüzdeki sıkıntılar maddi. Devre arasında çoğunu halletmiştik. Sezon başlamadan transferi açacak kapasitemiz var diye yola çıktık. Maalesef açamadık. Oyuncularımız da gidince maalesef elimizde böyle bir kadro oluştu. Kimse böyle bir sonuç istemez. Bu kadroyla da rakiplerimizle oynamaya gücümüz yetmiyor. Önümüzdeki sezon yaz tatilinde kulübümüz kongre kararı aldı, transferi açabilirsek önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayan takımla ikinci ligde devam edebilir. Açamazsak buranın da, Bursa'nın da yaşadığı gibi olayla karşılaşılabilir. Sezon sonunda da elimizdeki oyuncuların da sözleşmesi bazılarının bitiyor. Transferi açamazsak daha sıkıntılı bir hale gelebiliriz. Bu kadar genç kadroyla şampiyonluk hayaliyle 2. Lig'de mücadele etmek doğru bir şey değil. Maddi olarak bunu kaldırabilecek yönetimle yola devam etme hedefi var O maddi yük kalkmadığı sürece kulübümüzün geleceği anlamında sıkıntı var diyebilirim. Çok borcumuz yok ama futbol kulüpleri öyle ki 100 lira borcu var dendiğinde bu aslında 200-300, 400, 500 olduğu ortaya çıkıyor. Benim rakam söylemem yanıltıcı olabilir. Maddi sıkıntıyı kaldırabilecek yönetim gelmesi halinde tekrar şampiyonluğa oynayan Girensunspor olacağını söyleyebilirim." - KOCAELİ