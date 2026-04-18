Kocaelispor-Göztepe Maçında Beraberlik

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Susoho), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Dk.89 Linetty), Show, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Churlinov), Nonge, Rivas (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis (Dk. 72 Musah Mohammed), Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Antunes), Janderson (Dk. 78 Jeferson), Juan (Dk. 78 Guilerme)

Gol: Dk. 3 Janderson (Göztepe), Dk. 90+7 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: Dk. 77 Show (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 64 Dennis, Dk. 86 Guilerme, Dk. 90+2 Miroshi, Dk. 90+5 Antunes, Dk. 90+7 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Haidara, Dk. 89 Linetty, Dk. 90+1 Churlinov (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada Ahmet Oğuz'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

81. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasında Serdar Dursun'un ara pasında hareketlenen Keita topu, altıpas içindeki Churlinov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jeferson'un ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Musah Mohammed'in vuruşunu kaleci Serhat uzanarak çeldi.

90+5. dakikada ceza saha ön çizgisinde topa yükselen Linety, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, bu pozisyona serbest vuruş kararı verdi. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede pozisyonun ceza sahası içinde olduğu tespit edilmesi üzerine, hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Serdar Dursun topu, kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.