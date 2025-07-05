Kocaelispor, Joseph Nonge'yi Transfer Etti

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor bir dış transfer daha açıkladı. Körfez ekibi, İtalyan ekibi Juventus'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'de sezonun başlaması için geri sayım yapan ve hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki kampta sürdüren Kocaelispor transferde en son Joseph Nonge Boende ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için kente geldiğini duyurdu. Bonservisi bir yıl daha Juventus'ta olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nonge, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Detaylar görüşülecek ve sağlık kontrolünden geçecek

Kocaelispor Kulübü'nden transferle ilgili olarak kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İtalya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." - KOCAELİ