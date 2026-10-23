Kocaelispor kötü gidişatını Alanya\'da sonlandırdı

Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti. Kocaelispor, 2 maç sonra kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.
KOCAELİSPOR İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Berkan Kutlu, 42. dakikada Makana Baku kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 52. dakikada Ruan Duarte'den geldi.
2 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Kocaelispor, puanını 15'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise bu skorun ardından 12 puanda kaldı.
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