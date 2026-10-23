Kocaelispor kötü gidişatını Alanya\'da sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

KOCAELİSPOR İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Berkan Kutlu, 42. dakikada Makana Baku kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 52. dakikada Ruan Duarte'den geldi.

2 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Kocaelispor, puanını 15'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise bu skorun ardından 12 puanda kaldı.